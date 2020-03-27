業者涉哄抬口罩價格 橋頭檢方諭知20萬交保

（中央社記者程啟峰高雄27日電）武漢肺炎疫情延燒，一家醫材公司謝姓負責人涉嫌趁機哄抬醫用口罩價格販售牟利，昨天被高雄檢調查獲，檢察官訊後諭知新台幣20萬元交保。

橋頭地檢署日前接獲情資指出，有醫療器材業者利用疫情期間刻意哄抬口罩價格販售牟利，即與法務部調查局高雄市調查處組成專案小組展開偵辦，鎖定謝嫌涉有重嫌。

專案小組經連日蒐證，昨天見時機成熟持搜索票分別搜索設於高雄市前鎮區的謝嫌公司及其位於高雄市左營區的下游供貨廠商，分別查扣醫用口罩6箱、相關帳冊及進銷貨明細等物品。

專案小組調查，發現謝嫌的公司從中國大陸輸入醫用口罩、N95口罩及醫療活性碳口罩等醫療器材至國內販售。

謝嫌明知醫用口罩去年輸入價格及實際對外販售價每片均不足新台幣1元，見武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，民眾對醫用口罩需求增加，涉嫌趁機哄抬價格。

謝嫌以醫用口罩每片4元價格販售予下游公司，再由對方以每片6.5元販售牟利，兩家公司初估已售出約60萬片醫用口罩。

全案經檢察官訊後，認為謝嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條及傳染病防治法第61條等罪嫌重大，諭知20萬交保。

橋頭地檢署指出，防疫期間經中央衛生主管機關公告的防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其它防疫物資，若違法哄抬價格銷售，最重可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條判處5年以下有期徒刑，並得併科500萬元以下罰金。（編輯：戴光育）1090327