中和公寓縱火害9命 更一審判李國輝死刑

（中央社記者劉世怡台北31日電）緬甸華裔男子李國輝涉嫌於106年11月在中和出租公寓縱火釀成9死慘劇，最高法院去年撤銷發回，高院更一審今天認定，已達應與社會永久隔離程度，判李國輝死刑，褫奪公權終身。

緬甸華裔男子李國輝犯案前已有放火紀錄，民國106年11月初在中和區興南路承租的公寓套房內，自認常聽到其他房間傳來聲音；他覺得是同鄉透過臉書群組播放聲音對他侮辱，曾向蘇姓同鄉提出警告並揚言放火報復。

李國輝在不滿情緒及報復心切下，106年11月22日凌晨自備寶特瓶，前往加油站購買汽油，當天晚間8時32分返回租屋處點燃汽油縱火逃離現場，造成9人逃生不及葬身火窟。

新北地方法院一審認定，李國輝以極端放火方式逞自己一時之快，遷怒無辜他人，達應與社會永久隔離程度，依殺人罪量處死刑，宣告褫奪公權終身。

二審高院審酌李國輝表示後悔，但對死者家屬的賠償隻字未提，有殺人犯意，縱火犯行手段殘忍，奪走9條人命，惡性重大至極，難以教化，不得不施以極刑對待，有永久與社會隔離必要，去年5月仍判處死刑。

案經上訴，最高法院認為，原審判決有違背法令之處，撤銷原判決發回更審，台灣高等法院更一審受理後，今天宣判。（編輯：李亨山）1090331