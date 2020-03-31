南投市東山吊橋溺水 撈起母子女3屍

南投市東山吊橋下31日驚傳溺水事件，消防局獲報到場，晚間將1名成年女性、1名男童及1名女童打撈上岸，現場研判明顯溺斃死亡多時，後續由警方釐清死因。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年3月31日

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）民眾下午報案，指南投市東山吊橋下方有人溺水在水面浮沉，消防局趕往將1名女子、2名孩童屍體打撈上岸，經查看身分證件證實為母子3人。目前正由警方釐清死因。

警消初步了解，死者為30歲吳姓女子與4歲兒子、2歲女兒。娘家在南投的吳女，婚後與丈夫住竹山鎮，她在中午騎機車到幼稚園接走一對兒女。丈夫回家未見妻小四處焦急尋找，不料最後接獲噩耗，趕抵派出所當場泣不成聲，現正協助警方釐清案情。

南投縣政府消防局今天下午5時24分獲報，南投市東山吊橋下方有溺水案，報案民眾看見水面有人體浮沉。消防局派遣南投、中興、集集、竹山消防分隊共6車、1船艇、14名警消、1名役男前往搶救。

消防人員5時41分抵達現場，溺水者已明顯無生命跡象，晚間7時10分將3人打撈上岸，現場附近發現一輛機車、死者身分證與健保卡，未發現遺書，後續交由警方處理。（編輯：孫承武）1090331