新北貢寮2砂石車對撞 司機受困救出雙亡

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（中央社記者沈佩瑤新北31日電）新北市貢寮區台2線110.5公里處，今天上午近6時發生2輛砂石車對撞事故，車頭嚴重扭曲變形，其中1名司機慘死車內，另名司機受困駕駛座，被救出後送醫急救不治，詳細肇因待查。

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新北市警消上午5時50分獲報，貢寮區台2線110.5公里處，現場有2輛砂石車對撞發生車禍，情況嚴重，兩名司機受困駕駛座內。

消防人員利用破壞機具撐開扭曲變形的車體救援，24歲林姓駕駛當時趴臥在駕駛座上，救出時頭顱破裂已明顯死亡，63歲陳姓駕駛被救出時已無生命跡象，經送往貢寮區衛生所急救，仍宣告不治，酒測值待衛生所人員抽血檢定，詳細車禍原因待進一步釐清。（編輯：張銘坤）1101231