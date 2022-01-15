詐欺夫妻檔邊逃邊騙 售演唱會等票券逾百人受害

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高雄李男、余女夫妻檔以假帳號販售演唱會等票券網路詐騙，被通緝逃亡仍邊逃邊騙，日前被警方在高雄逮獲送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）高雄李男、余女夫妻檔以假帳號販售演唱會等票券網路詐騙，受害者逾100人，被通緝逃亡仍邊逃邊騙，日前被警方在高雄逮獲送辦，更起出毒品，台南地檢署訊後聲押獲准。

台南市警局刑警大隊人員今天告訴中央社記者，30歲李男和38歲余女半年來在臉書及拍賣網站申請不同假帳號，以買空賣空等手法販售「五月天」、「告五人」演唱會門票及住宿券等票券，去年底得知遭通緝後，就搬離租屋處開始逃亡，以他人名義匿蹤於旅館。

李男和余女非常機警，時常更換旅館，且不改詐騙作風，邊逃邊騙，台南警方12日晚間8時許先在高雄市六合二路逮到李男，李男供出旅館地點，警方趕往逮捕余女，且起出毒品安非他命，李男驗尿也有毒品反應。

警方調查，李男因詐欺案被高雄地方法院通緝，余女也因詐欺案被橋頭地檢署及高雄地方法院通緝，夫妻兩人行騙得手新台幣50多萬元，受害者逾100人。

警方詢後以詐欺、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦，且建請羈押。台南地檢署複訊後，向台南地方法院聲押獲准。（編輯：郭諭儒）1110115