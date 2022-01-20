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嘉義媽祖大道車禍 女騎士遭貨車輾壓當場死亡

2022/1/20 13:59（1/20 15:51 更新）
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嘉義縣20日發生死亡車禍，一名女騎士騎機車經媽祖大道（159縣道）往新港方向，在靠近北美派出所路段與貨車發生擦撞，女騎士遭車輪輾壓當場死亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月20日
嘉義縣20日發生死亡車禍，一名女騎士騎機車經媽祖大道（159縣道）往新港方向，在靠近北美派出所路段與貨車發生擦撞，女騎士遭車輪輾壓當場死亡。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月20日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉義縣今天上午發生死亡車禍，一名女騎士騎機車經媽祖大道（159縣道）往新港方向，在靠近北美派出所路段與貨車發生擦撞，女騎士遭車輪輾壓當場死亡，警方正調查事故原因。

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嘉義縣消防局發布訊息指出，上午9時39分獲報北港大橋往新港方向靠近北美派出所附近發生車禍，立即派遣2車4人前往，人車到場後回報為一輛大貨車與機車發生車禍，現場一名機車女騎士，已腦漿溢出頭骨破裂，明顯死亡，未送醫，現場交由員警處理。

警方指出，車禍路段是屬於159縣道（俗稱媽祖大道），正調閱監視錄影器、行車記錄器及詢問貨車駕駛釐清肇事原因。（編輯：卞金峰）1110120

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