酒後口角引糾紛 高雄檳榔攤遭砸、店主還擊受傷

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高雄市新興區一間檳榔攤6日凌晨遭人持刀、棍損毀店內物品，陳姓店主與友人趕回反擊，遭犯嫌攻擊受傷，警方已調閱監視器鎖定特定人車追緝。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月6日

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市檳榔攤店主疑酒後與人口角，遭孔姓男子率1車5人持刀、棍到店損毀物品，店主與友人趕回反擊，並遭犯嫌持刀劃傷，自行就醫無大礙；警方已調閱監視器鎖定特定人車追緝。

高雄市新興區一間檳榔攤在今天凌晨2時許，因陳姓店主酒後跟人電話口角糾紛，遭1車共5人持刀棍毀損檳榔攤，店主和友人還遭犯嫌持刀劃傷，所幸意識清楚無生命危險。

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警方表示，24歲陳姓男檳榔攤店主凌晨在店家，與認識的58歲孔姓主嫌酒後於電話中爭吵，陳男隨即和26歲的周姓友人離開店家。不料孔男為教訓陳男，凌晨2時許率5人到場持刀、棍毀損店家及2樓休息空間物品，被害2男子外出趕回還擊、毀損犯嫌車輛，遭犯嫌持刀、棍攻擊受傷。

高雄市政府警察局新興分局說明，警方獲報到場後，發現被害2人因受傷已自行前往高醫及大同醫院醫治。警方現場鑑識採證及調閱周遭監視器影像後，已鎖定犯嫌追緝中。（編輯：李錫璋）1110206