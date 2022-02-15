硫酸槽車國3竹南交流道側翻 柴油外洩以木屑覆蓋

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一輛載運硫酸的化學槽車15日自國道3號下竹南交流道，於銜接台1己線灣道失控側翻，槽車油箱內柴油滲漏，警消配合清潔隊以木屑、土堆覆蓋，等待業者吊掛車體進行後續清理。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月15日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）一輛載運硫酸的化學槽車今天自國道3號下竹南交流道，於銜接台1己線灣道失控側翻，受傷駕駛自行脫困，發現不明液體漏出，警消趕往現場確認為柴油，以木屑覆蓋進行後續排除。

苗栗縣消防局中午12時30分許接獲報案稱，竹南鎮台1己線竹南交流道口發生翻車事故，救護人車趕抵現場發現為載有硫酸的槽車側翻在內側車道上，駕駛已自行脫困，頭部、手部均有撕裂傷，立即給予頸圈、清理傷口後，送往為恭醫院治療。

消防局指出，事故現場發現有不明物質滲漏於路面，經確認並非硫酸液體外洩，而是槽車油箱內柴油滲漏，配合清潔隊以木屑、土堆覆蓋，等待業者吊掛車體進行後續清理。

苗栗縣消防局第2救災救護大隊長曹春風接受媒體聯訪表示，硫酸為具腐蝕性強酸，不可噴水擴散，須以土砂圍堵，等待業者回收，消防人員持續在場警戒。（編輯：方沛清）1110215