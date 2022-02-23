直升機救援殉職判國賠1319萬元 空勤總隊將上訴

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）彭佳嶼海域3年多前直升機吊掛救援意外，造成柯姓救援人員殉職，家屬提國賠。台北地院判內政部空勤總隊疏失須賠新台幣1319萬餘元。空勤總隊今天指出，深感遺憾且將提上訴。

全案緣於，民國107年12月5日彭佳嶼海城有艘蒙古籍貨輪船長因身體不適失去生命跡象，船員緊急對外求救，並由空勤總隊執行直升機緊急醫療吊掛任務，執勤的36歲柯男因機身搖晃意外造成頭部撞擊海面後休克，送醫搶救仍不治殉職，家屬提起國賠訴訟。

台北地方法院依據運安會調查報告等認定，事故的發生因空勤總隊疏未明確規範「終昏時間後不得派遣AS365N型直升機（此案直升機型號）執行夜間海上救援」規定，日前判決認為空勤總隊有疏失，須賠1319萬餘元。全案可上訴。

對此，空勤總隊下午發布新聞稿表示，北院於2月18日判決此國賠案成立，針對空勤總隊不僅背負執行業務過失還要賠償上千萬元，深感遺憾。

空勤總隊指出，對於全國救災機關執行人員冒生命危險搶救立場上，此判決無疑是重大影響，也嚴重打擊工作士氣，為保障應有權益，將會與律師研議，繼續提出上訴。（編輯：戴光育）1110223