法務部打擊綠能蟑螂 查扣逾3千萬元不法所得

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法務部23日下午舉行媒體茶敘，由調法務部辦事的主任檢察官林彥均報告近期打擊妨害綠能產業犯罪成果，統計至11日止，已查扣「綠能蟑螂」不法所得達新台幣3645萬元、不動產18筆。中央社記者劉世怡攝 111年2月23日

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（中央社記者劉世怡台北23日電）法務部檢察司檢察官林彥均今天表示，打擊妨害綠能產業犯罪統計截至11日為止，查扣「綠能蟑螂」不法所得新台幣3645萬元，「綠能蟑螂」類型可分為官員、民代與地痞等3種身分。

法務部下午舉行媒體茶敘，由林彥均報告近期打擊妨害綠能產業犯罪的成果時，她做出上述表示。

林彥均指出，推動綠能產業是國內能源轉型重大關鍵，因利益龐大，遭不法犯罪者覬覦，進而衍生貪瀆、組織等不法犯罪，有礙綠能產業健全發展。

她說，法務部長蔡清祥為有效查緝妨害綠能產業發展犯罪，通案指示全國檢察機關強力查辦公務員及黑幫等涉入妨害綠能產業發展的相關犯罪案件，遏止不法。

林彥均分析，「綠能蟑螂」可粗分3種，首先是掌握公權力的官員，透過職權向綠能廠商索賄；其次是地方民意代表，以不通過預算或是施壓方式從中獲利；最後是地痞流氓，利用恐嚇、威脅、暴力等手段，迫使廠商屈服繳交保護費。

林彥均指出，這3種身分的人可能獨自、也可能聯手犯罪，對廠商造成的壓力非同小可。經過檢警速查嚴辦，已有1名鄉長被依貪污罪判刑4年半、鄉代被判處3罪各5年以上的徒刑。

林彥均統計，經檢察機關與司法警察機關強力掃蕩「綠能蟑螂」，截至2月11日為止，已分案36案，羈押13人，起訴30人，緩起訴8人，查扣不法所得新台幣3645萬元，不動產18筆；被告在偵查中自動繳回犯罪所得，也有821萬元，成果豐碩。

蔡清祥表示，清廉是施政根本，也是國家進步基礎，排除不肖公務員、民意代表及黑道人物藉機勒索綠能廠商的不法犯罪，是法務部重要政策。

蔡清祥呼籲國人支持綠能產業發展，勇於出面檢舉，檢察機關會落實檢舉人身分保密，針對所有寶貴情資也會仔細查證，若有不法，必當速查嚴辦。（編輯：戴光育）1110223