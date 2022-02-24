司法黃牛騙打點入獄禮遇詐400萬 橋檢起訴建請重判

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）中華更生文教關懷協會黃姓前理事長涉向因案入獄的受刑人誆騙能向獄方打點暫緩入獄及提早假釋，前後詐得400萬，直到受刑人入獄始知遭騙，橋檢將她依詐欺罪起訴，建請重判。

橋頭地檢署今天晚間發布新聞稿指出，55歲黃女民國109年6月知悉某位受刑人因案須入獄服刑，且其經營家族事業，家境不錯。她在透過許姓友人認識受刑人後，便向對方誆稱能向獄方人員疏通獲取特別待遇，且服刑2至3個月後，受刑人即可申請至外役監以工代役，還能延緩入監執行及提早假釋，代價新台幣200萬元。

這名受刑人和母親聽聞後不疑有他，隔月便籌出現金200萬元交給黃女，請她協助申請延緩至同年8月初入監，黃女收錢後利用協會電腦繕打「刑事延緩執行申請狀」，並以受刑人名義表明因家庭及個人身心健康因素向檢方申請延緩執行，後來受刑人真的獲准延後報到，從此更深信黃女疏通能力。

黃女事後又誆稱，可以用受刑人家族經營的閒置廠房設立咖啡烘焙廠，作為外役監工作場址，但須再交付200萬元。受刑人因此又再交付2張40萬元及4張30萬元，共200萬元支票，黃女也在109年9月先將第一筆到期的30萬支票兌現。

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不過，受刑人入監後，其母卻遭法務部矯正署高雄第二監獄人員告知，三親等內家屬1週只能辦理1次會面，兩人至此懷疑並不如黃女所承諾擁有特殊待遇，經多方查證才驚覺受騙提告，黃女也將5張支票和已兌現的30萬元歸還。

橋檢指出，經法務部調查局高雄市調查處報請檢察官指揮偵辦，偵結後依黃女涉犯刑法第339條第1項詐欺取財罪嫌將她起訴，追徵犯罪所得200萬元；另也建請橋頭地方法院審酌黃女貪圖個人私利，竟利用其協會職務身分，編造可買通、打點司法人員假象詐財，惡性非輕，建請從重量刑。（編輯：陳仁華）1110224