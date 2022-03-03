水泥磚夾藏大麻膏 航警破獲逮3嫌

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（中央社記者葉臻桃園3日電）航警局去年在桃機榮儲貨運站查獲水泥磚內夾藏5.169公斤大麻膏，歷經近5個月偵查，將3名主嫌逮捕歸案，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

航空警察局安檢大隊與財政部關務署台北關，去年10月26日在桃園國際機場榮儲快遞貨物進口專區，查獲水泥磚內夾藏第二級毒品大麻膏5.169公斤。

航警局今天表示，專案小組歷經近5個月偵查，在桃園市大園區、新北市板橋區進行搜查，將鄭姓、許姓、曹姓3名運毒領貨、仲介人及幕後主嫌陸續拘捕到案。

航警局表示，大麻膏是由大麻花精煉濃縮製成，價格為高品質大麻花的3至4倍，為近期流行的大麻製品；全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1110303