恐嚇前妻帶走兒子將宰殺餵魚 判船長拘役90天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北3日電）擔任船長的鄭姓男子因不滿妻子不願離婚，在兒子面前恐嚇揚言「任何人要帶走你，我絕對宰了他」、「載到海上，全部丟下去餵魚」，另被控施暴。二審日前判鄭拘役90天，可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，鄭男與陳女本來是夫妻，2人後來在民國109年1月7日和解離婚。鄭男於108年6月23日在新竹縣住處要求陳女同意離婚且放棄小孩監護權，因不滿女方不同意，當場命令女方收拾東西離開。

判決指出，鄭男對陳女說：「小孩子害怕什麼嗎？我絕對不會傷害他，他是我唯一的性命」，再緊接對兒子說：「任何人要帶走你，我絕對宰了他，你信不信？我絕對把他分成一塊一塊的，載到海上，全部把他丟下去餵魚」等語，以表示如果陳女將兒子帶走，將以此方式加害陳女，使在場聽聞的陳女心生畏懼。

判決指出，鄭男於隔天，將擬好的離婚協議書要求陳女簽名，經陳女拒絕後，竟對女方施暴。陳女趁隙逃脫並報警處理，全案曝光。

一審認定鄭男構成恐嚇危害安全罪及傷害罪，各判拘40天及59天，應執行拘役90天，可易科罰金。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定原審判決，並無違誤，駁回上訴，維持原審判決，其中恐嚇危害安全罪不得上訴，已確定；傷害罪還可上訴。（編輯：李亨山）1110303