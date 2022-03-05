涉情殺牙醫案 北院裁准女子羈押

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（中央社記者劉世怡台北5日電）28歲曾姓女子疑感情糾紛，涉持菜刀砍殺57歲呂姓牙醫後再自殘獲救。台灣台北地方檢察署昨天晚間複訊後，依殺人重罪等聲請羈押曾姓女子，台灣台北地方法院今天凌晨1時許裁准。

台北市文山區1日發生命案，曾姓女子疑婚外情糾紛，持菜刀砍殺呂姓男子後再自殘，警消獲報後將兩人送醫搶救，但呂姓男子仍不治。曾姓女子犯案後持刀自殘手部和頸部，精神、情緒都不穩，留院治療觀察，經警方初訊後移送北檢。

根據北院裁定，曾姓女子就涉犯殺人罪嫌，雖否認犯罪，但依據不利於己的供述及多名證人證述、偵查卷內相關證據資料等，足認涉犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大。

裁定指出，曾姓女子涉殺人罪嫌為本刑5年以上有期徒刑重罪，考量供述內容有避重就輕、前後不一情況，是否預謀殺人或臨時突發起意，仍須檢方釐清。

北院審酌，脫免罪責、不甘受罰是基本人性，曾姓女子為規避或減輕可能擔負的重罪刑責，有可能逃亡或湮滅與本案犯行有關、還沒被檢警發現對己不利證據，足認有逃亡、湮滅證據之虞。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯罰之。（編輯：李明宗）1110305