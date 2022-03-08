梁幼祥涉食品效期變造案 二審仍獲無罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北8日電）美食家梁幼祥涉捲入「祥而盛」公司變造水產品有效日期案，一審判梁幼祥無罪、公司負責人陳幼祥10月徒刑。二審今天仍判梁男無罪，陳男10月徒刑，給緩刑須繳款新台幣20萬元。

二審台灣高等法院今天宣判，梁幼祥、陳幼祥均未到庭聆判，審判長指出，梁幼祥仍為無罪，陳幼祥被依偽造文書罪判刑10月，緩刑3年，須2年內向公庫支付20萬元。可上訴。

這起案件發生在民國105年9月間，檢調獲報，指位於台北市仁愛路的「祥而盛」公司涉嫌將賣相較佳的冷凍水產品，以加工日期標示為製造日期，再以加工日期加計2年，製造新的有效期限，重新貼標在這些產品外包裝上，販售給餐飲、飯店業者。

另外，「祥鼎康」公司顧問梁幼祥涉指示不知情的工讀生等人，到「祥而盛」公司運回339罐鮑魚罐頭後，再交由「祥鼎康」公司員工印製不實的有效期限標示於罐頂，再將這些罐頭送回「祥而盛」公司。

梁幼祥在105年11月11日完成調查局新北市調處的初訊後，被移送北檢接受複訊；檢方訊後依涉犯偽造文書罪嫌，諭令梁幼祥以8萬元交保候傳。

梁幼祥當時向媒體表示，這件事情是子虛烏有，他沒有賣任何黑心的東西，而他在這行業30多年，從沒做過虧心事；陳幼祥是他多年的好友，也是一位誠實的商人。

台北地檢署106年4月間將全案偵結，認定陳幼祥、梁幼祥均觸犯偽造文書、詐欺取財未遂罪，依法提起公訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其中，梁幼祥部分，由於他否認犯罪，檢方難認他犯後態度良好，建請法官酌情量刑；陳幼祥部分，考量不法獲利超過450萬元，他犯後坦承犯行、配合調查，犯罪態度良好，建請法官從輕量刑。

一審台北地方法院宣判，認為涉案罐頭上所屬文字無法證明是由「祥鼎康」代為打印，所以不能認定有製造行為，梁幼祥部分，罪證不足，判處無罪；陳幼祥部分，考量他認罪等，判刑10月，給予緩刑須提供勞動服役120天。案經上訴，二審由高院審理。（編輯：方沛清）1110308