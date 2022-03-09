逾10萬外籍留學生難入境 日本擬5月底前全放行

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本3月起放寬因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的邊境管制，因估算尚有超過10萬名外籍留學生急待入境，日本政府有意活用平日的航班空位，計畫讓大批留學生5月底前入境。

日本讀賣新聞報導，日本首相岸田文雄日前宣布，從本月14日起將進一步再鬆綁邊境管制，每天從國外入境日本的人數上限從5000人提高為7000人，留學生則另設名額。

日本政府規劃，國際航班在週一到週四空位較多，每週這4天可接納8000位留學生入境，機位較滿的週五到週日這3天則可接納2000位留學生，估計每週共可讓1萬名留學生入境。

依此規劃，從3月中旬到5月底約10週內，約可接納約10萬名留學生。

此外，每天入境人數上限可望視機場檢疫情形等階段性擴大，留學生入境名額也可能增加。

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報導指出，日本因應疫情，暫停外國人新申請入國至今年2月底，已取得居留資格但無法入境日本的外國留學生多達約15萬人，日本政府估算希望儘快入境的留學生有超過10萬人。

為加快留學生入境，文部科學省（相當於教育部）的「外國留學生入境協助中心」近期將展開協助代訂機位的服務，將在聽取日本各大學及日本語學校學生的搭機需求後，透過委託的民間業者等代為安排訂購機票。（譯者：顧荃/核稿：李佩珊）1110309