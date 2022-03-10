更多編輯台推薦新聞：
美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟擴大制裁俄羅斯 F1賽車手尼基塔在內160人入黑名單
首頁 / 社會

生物偵檢車採購案疑涉圖利 退役上校遭起訴

2022/3/10 11:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北10日電）國防部104年間辦理生物偵檢車採購案，檢調獲報，退役上校吳明郎當年經辦時涉嫌圖利廠商。台北地檢署今天偵查終結，依照貪污治罪條例等罪起訴吳男等9人，並求處重刑。

同案被起訴者還包括承辦採購案的邱姓少校、得標廠商冠宇公司負責人陳銘宏等人。

國防部於民國104年辦理生物偵檢車採購案，由冠宇國際電訊股份有限公司以新台幣7.5億元得標，事後有媒體報導質疑從審標、測試到交貨疑雲重重；陸軍司令部則指報導內容聳動誇大，與事實不符。

檢調獲報，吳男當年辦理採購案時涉嫌圖利廠商，涉觸犯貪污治罪條例；北檢去年10月間指揮調查局台北市調查處搜索12處，並訊問吳男等人。檢察官複訊後聲押吳男獲准。

檢方查出，吳明郎原為國防部陸軍司令部化學兵處軍品整備組上校組長，辦理生物偵檢車標案期間，明知冠宇公司投標文件內不符規定，竟在審查結果勾選合格，讓冠宇公司得標而獲取利益。

另外，邱姓少校明知冠宇公司無法通過「涉水深度」驗收，在「涉水深度」審查項目勾選合格，讓冠宇公司順利通過驗收並取得款項。

檢方偵辦後，認定吳明郎等人涉嫌圖利冠宇公司3億357萬餘元，並有560萬4000元不明所得，今天依貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、刑法偽造文書罪起訴吳男等9人。

檢察官指出，吳明郎案發後飾詞矯飾，全盤推給下屬，犯後不思反省、態度惡劣，不僅有辱官箴，並嚴重傷害軍人形象與榮譽甚鉅，請法官從重量刑。（編輯：李亨山）1110310

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族