生物偵檢車採購案疑涉圖利 退役上校遭起訴

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（中央社記者林長順台北10日電）國防部104年間辦理生物偵檢車採購案，檢調獲報，退役上校吳明郎當年經辦時涉嫌圖利廠商。台北地檢署今天偵查終結，依照貪污治罪條例等罪起訴吳男等9人，並求處重刑。

同案被起訴者還包括承辦採購案的邱姓少校、得標廠商冠宇公司負責人陳銘宏等人。

國防部於民國104年辦理生物偵檢車採購案，由冠宇國際電訊股份有限公司以新台幣7.5億元得標，事後有媒體報導質疑從審標、測試到交貨疑雲重重；陸軍司令部則指報導內容聳動誇大，與事實不符。

檢調獲報，吳男當年辦理採購案時涉嫌圖利廠商，涉觸犯貪污治罪條例；北檢去年10月間指揮調查局台北市調查處搜索12處，並訊問吳男等人。檢察官複訊後聲押吳男獲准。

檢方查出，吳明郎原為國防部陸軍司令部化學兵處軍品整備組上校組長，辦理生物偵檢車標案期間，明知冠宇公司投標文件內不符規定，竟在審查結果勾選合格，讓冠宇公司得標而獲取利益。

另外，邱姓少校明知冠宇公司無法通過「涉水深度」驗收，在「涉水深度」審查項目勾選合格，讓冠宇公司順利通過驗收並取得款項。

檢方偵辦後，認定吳明郎等人涉嫌圖利冠宇公司3億357萬餘元，並有560萬4000元不明所得，今天依貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、刑法偽造文書罪起訴吳男等9人。

檢察官指出，吳明郎案發後飾詞矯飾，全盤推給下屬，犯後不思反省、態度惡劣，不僅有辱官箴，並嚴重傷害軍人形象與榮譽甚鉅，請法官從重量刑。（編輯：李亨山）1110310