一銀押匯案 前襄理提告再討880萬薪資敗訴

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（中央社記者劉世怡台北15日電）一銀押匯案時任襄理柯芳澤被免職，官司纏訟20多年獲無罪定讞，他向法院提起確認僱傭關係存在，獲薪資400萬多元後，提告再討880萬元，高院更一審今天判他敗訴，可上訴。

民國67年底，當時第一銀行發生880萬美元的詐騙案，多名行員被依圖利罪起訴，包含當時一銀襄理柯芳澤；隔年2月28日，柯即被認定犯嫌重大遭羈押，後來獲釋。

全案歷經台灣高等法院12次更審，官司打了26年，直到94年底才判決無罪定讞，柯男獲判無罪後要求冤獄賠償被拒，後來大法官作成違憲解釋，但聲請釋憲的結果僅能「嘉惠後人」，柯自身無法受惠。柯申請復職被拒，他向法院訴請確認僱傭關係存在之訴。

法院認為，柯在押匯事件上沒有失職且情節重大的疏失行為，一銀解除與他的僱傭關係沒有理由，扣除他免職後在外上班的薪水，判決一銀須補發他至55歲退休年齡薪資292萬4400元定讞。

柯後來聲請再審主張，退休年紀應再延續5年，直到60歲，一銀應再補發108萬元，法院裁准開啟再審。柯獲108萬元確定。

現年已逾80歲的柯男再提告，主張一銀計算薪資錯誤，再討880萬多元，高院更一審今天認定，本件訴訟與前案及再審訴訟的當事人相同，訴訟標的相同，柯男不得再請求一銀補發薪資，判決駁回，柯男敗訴，全案可上訴。（編輯：李亨山）1110315