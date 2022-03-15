高雄桃源資源回收車壓死男童 駕駛過失致死罪送辦

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50歲陳姓男子14日下午駕駛資源回收車前往高雄市桃源區某部落道路執勤時，不慎壓到鑽進車底的1歲多吳姓男童，警消到場查看時吳童已無生命跡象。肇事陳男已被依業務過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。（高市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）陳姓清潔車駕駛昨天下午資收車前往高雄桃源區一處部落執勤，不慎輾斃鑽進車底1歲男童，全案訊後今天依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

對於這起不幸，橋檢檢察官今天也會同法醫前往相驗。高雄市政府警察局六龜分局下午說明，案發當下男童應待在家由父親照料，但吳父卻因正在準備晚餐，未注意小孩離開視線所及範圍，間接導致憾事發生。目前除就吳父疏失部分通報婦幼單位與市府社會局，也將肇事陳男依業務過失致死罪移送橋檢偵辦。

六龜警方調查，50歲陳男昨天下午4時多駕駛資源回收車前往桃源區部落進行資源回收，不慎壓到鑽進車底男童，經警消人員趕抵到場查看，吳童已無生命跡象。

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陳男警訊表示，當時民眾丟完垃圾，有確認後照鏡都沒人後才駕車起步，結果察覺似乎壓到異物，下車查看才驚覺男童倒臥地上。員警到場後對陳男實施酒測，酒測值為0。

警方也提醒大型車輛死角多，即便行車視野輔助系統已成標準配備，大型車輛行駛周邊範圍仍易有隱藏風險，呼籲民眾儘量遠離大車，並注意孩童安全，勿讓孩童離開視線範圍，釀成憾事。（編輯：孫承武）1110315