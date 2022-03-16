網紅小玉濫用換臉技術合成名人謎片遭起訴

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）網紅「小玉」朱玉宸與莊姓男子，利用人工智慧與合成軟體，合成119名被害人臉部圖像，製作猥褻與色情影片並散播，涉犯妨害風化、個資法、加重誹謗等罪，新北檢今天偵結起訴。

新北地檢署今天發布新聞表示，被告朱玉宸、莊男2人為圖私利，恣意濫用人工智慧之圖像合成技術，將為數眾多的女性被害人圖像或影片，以移花接木的方式，合成及偽造出擬真性極高、真假難辨的猥褻影片，並透過網路傳輸（播）及分享方式加以散布。

新聞稿表示，朱玉宸（藝名小玉）是前網路影片搜尋與分享平台「YouTube」直播主（俗稱YouTuber網紅），莊姓男子是朱玉宸助理，自民國109年7月起，由朱玉宸在網路推特（Twitter）建立帳號及粉絲團、在網路YouTube社群平台建立帳號與頻道，隨後開始上傳並播放合成換臉宣傳短片。

檢方說，朱玉宸等人招攬不特定公眾或網友加入網頁粉絲團，透過網頁或透過連結等方式購買及註冊會員，依金額不同可瀏覽不同長度的換臉影片，也可單次或集資購買及瀏覽，費用進入朱玉宸所有的銀行帳戶。

檢方說，莊姓男子負責於網路下載被害人照片或影片，並擷取被害人的「臉模」（人臉特徵）作為製作換臉影片的素材；再由朱玉宸利用換臉軟體，透過人工智慧模擬演算（AI）及深偽（Deepfake）技術，合成人體（人臉）圖像或影像。

新聞稿說，他們將119名被害人臉部特徵，合成至朱玉宸自成人色情網站所購買或下載的日系色情猥褻影片中，合成並製作出擬真性極高、幾可亂真的被害人猥褻影片，並上傳、儲存至雲端空間，再透過付費及瀏覽方式分享會員或購買者。

檢方說，去年10月持搜索票至新北市樹林區的工作室與住處，當場扣得現金及製作猥褻影片的電腦主機等證物；其中，有83名被害人提出告訴。

檢方說，案件今天偵結，被告2人涉犯個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌、加重誹謗罪嫌及散布、播送及販賣猥褻影像罪嫌；2人犯後始終坦承犯行，犯後態度良好且都沒有前科，建請法院妥適量刑。

新聞稿表示，網路時代利用社交平台快速流傳或分享特性，極易對被害人造成持續性傷害；且侵害結果難以徹底移除或隔絕。

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新聞稿說，網紅「小玉」透過網路票選及集資擇定女性被害人為主角製作猥褻影片，物化女性的行徑，已對被害人形成網路性暴力及霸凌，對被害女性的性私密隱私權、自主權及名譽權都侵害甚鉅，也凸顯加害人缺乏理解與尊重之心態，對網路色情及社會風氣有不良影響。

檢方在新聞稿表示，這件刑案查扣犯罪所得現金、金融機構帳戶內現金、賓士汽車（已由行政執行署變價拍賣）、電腦主機、外接式硬碟及隨身碟等物；被告2人犯罪所得共新台幣1338萬餘元及犯罪工具，請法院宣告沒收。（編輯：李錫璋）1110316