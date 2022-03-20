中隊長反鎖槍械室抗議調職 保七依恐嚇罪送辦

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）保七總隊第三大隊第二中隊莊姓中隊長因不滿職務異動將自已反鎖槍械室。保七總隊今天表示，莊員抗議行為涉違反恐嚇危害安全罪嫌，全案函報檢方偵辦，也將追究相關行政責任。

保七總隊第三大隊第二中隊莊姓中隊長昨天深夜11時許突然在媒體群組發出3000多字聲明文，文中表達最近總隊對他做出很不合理的調地及行政處分懲處案，要調離非主管職務，他對此非常不能接受，希望監察委員蔡崇義、王美玉能受理調查他的調動、懲處案，主持公道。

莊姓中隊長除了發表聲明文外，並將自己反鎖於駐地槍械室內，他說，要使用這種方式對懲處案做出最嚴重抗議。經過相關主管陸續前來與莊姓中隊長對談後，莊姓中隊長於清晨3時許走出槍械室，讓此事件平和落幕。

保七總隊今天上午在第三大隊召開記者會表示，莊姓中隊長前因108年10月對所屬女警言詞騷擾，核予申誡一次；109年11月因勤務中參加飲宴未依規定出入勤，核予申誡一次；近因111年2月8日中午時段，勤務中飲酒及違反報告紀律，經調查屬實，並於3月18日上午召開人評會，基於其行為已不適任主管職務，經開會決議調整非主管職務及記過處分。

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警方指出，這次莊員職務異動，不服處分，未依相關規定程序提出救濟，於19日晚上10時50分許，假藉主管清點槍械事由，進入並反鎖槍械室後，揚言將以激烈手段表達抗議，因槍械涉及個人及同仁安全，其行為已涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，總隊已依法函報地檢署偵辦。

警方表示，至於莊員處事不當違紀部分，將陳報請警政署，組成專案小組調查相關事實後，再追究其行政責任，而莊員個人訴求，警政署也會秉公進行調查。（編輯：方沛清）1110320