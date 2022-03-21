國中生涉猥褻女童 彰化縣府會同校方緊急處置

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）一名輕度智能障礙國三男學生涉嫌猥褻女童，少年法庭今天開庭審理。彰縣府表示，學校及園所完成法定通報並協助被害女童進行相關司法程序，男學生學校召開個案輔導會議。

彰化一名國中生涉嫌對就讀幼稚園的女童猥褻，被害女童家屬氣得報警，轄區分局依準現行犯逮捕這名男國中生，昨天隨案護送少年法庭，法官今天開庭審理，國中生可能面臨責付法定代理人、家長等，或收容於少年觀護所進行身心評估及行為觀察等裁定處置。

「蘋果新聞網」報導，民眾爆料指女童遭猥褻消息在地方傳開，不少家長感到害怕；這名國中生與被害女童一家人認識，也住附近，國中生疑因進入青春期而對異性身體好奇，一時衝動下猥褻被害女童，女童家屬得知後氣憤到派出所報警提告。

消息今天傳回國中生就讀學校，讓少數知情師長感到震驚，校方透露，這名國三男學生入學鑑定輕度智能障礙，哥哥也有智能障礙，由於父親反對且未就醫開證明，未進特教班而就讀資源班，校方加強關心，至今進行30多次專業輔導；另外，學生的父親之前打零工，目前失業，有酗酒及家庭暴力情形，家庭功能較不健全。

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彰化縣政府社會處保護服務科表示，除協助陪同被害女童進行相關司法程序，後續也會提供性侵害被害人相關服務，並持續關心身心狀況、家庭功能，以掌握有無出現創傷反應；涉案國中生方面，會了解國中生行為原因並建置法律知能，防範再犯或未來成為被害人。

縣府教育處回應中央社記者詢問表示，學校及園所完成法定通報，學校召開個案輔導會議，彰化縣學生輔導諮商中心也將協助後續相關處遇；另外，持續督請學校落實性別平等教育融入課程，協助學生建立正確性別觀念，提升學生性別平等及身體自主意識，以防範未成年學生成為性侵害或性騷擾行為人或被害人。（編輯：陳仁華）1110321