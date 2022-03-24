陸企挖角台灣科技人才設公司 竹檢起訴3人

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）中國南京藍洋智能系統公司藉由3名男子在台成立公司，進行人才招募及晶片研發設計等，並將成果回傳，新竹地檢署今天偵查偵結，將3人依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。

新竹地檢署今天發布新聞稿表示，大陸地區營利事業南京藍洋公司為人工智慧（AI）晶片設計業者，主要從事人工智慧（AI）晶片設計，依兩岸人民關係條例規定，大陸地區營利事業，需經主管機關經濟部投資審議委員會許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，才可在台從事業務活動。

檢方指出，但藍洋公司卻透過台人張姓男子，在西元2019年5月間於竹北市申請設立台灣藍海智能系統公司，並由張男擔任總經理，李姓男子擔任公司硬體部門IC設計研發團隊主管，林姓男子擔任軟體部門設計研發團隊主管，因外觀是台資公司，不需經投審會審查程序。

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檢方表示，3人以台灣藍海公司作為南京藍洋公司在台延伸的手腳，利用藍海公司在台從事各項業務，如進行招募、面試員工，組成研發團隊，將研發進度及成果回傳至南京藍洋公司伺服器，而在台已投資超過新台幣1億元。

檢方說，南京藍洋公司也透過藍海公司在台從事各項業務，藉此規避法令及投審會許可程序，脫法達到在台從事業務活動目的，3人依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。（編輯：方沛清）1110324