女子疑酒駕撞變電箱重傷 埔里逾300戶一度停電

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37歲林姓女子25日凌晨駕車行經南投埔里西安路一段，突然衝撞路旁變電箱造成當地369戶停電，林女則因頭部重創送醫，目前尚未脫險；據了解，林女獲救時身上飄散酒味，警方已通知車主家屬處理後續，肇事原因仍待釐清。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月25日

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）林姓女子今天駕車行經埔里鎮西安路一段時衝撞路旁變電箱，造成當地369戶停電，林女傷重昏迷、散發酒味，是否酒駕待抽血確認。台電派員搶修，約中午修好變電箱陸續復電。

一名37歲林姓女子今天凌晨駕車行經埔里鎮西安路一段時衝撞路旁變電箱，造成當地停電，經台電公司派員趕工，中午陸續恢復供電。涉肇事女駕駛因頭部重創，尚未脫離險境，警方通知車主的家屬處理後續。肇事原因，埔里警分局交通小隊調閱路口監視器釐清。

南投縣警察局埔里分局今天發布新聞資料表示，勤務中心凌晨獲報，指稱埔里鎮西安路一段傳出車輛撞擊巨大聲響後，接著附近就停電。獲訊後，立即指派線上警力前往了解，發現1輛自小客車衝撞路旁變電箱，導致附近民宅停電，除將女駕駛送往埔里基督教醫院急救，另通知台電搶修。

經查林女駕車由西安路一段往埔里方向行駛，疑失控撞上對向變電箱。警方、消防人員在現場聞到林女全身酒味，林女因頭部重創，一度陷入昏迷狀態；經搶救後，恢復呼吸心跳。待醫院進一步抽血檢驗是否酒後駕車，同時通知林女的家屬從彰化縣趕往埔里鎮處理後續。

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台電獲報後，緊急調派人力與設備搶修。台電公司南投區營業處表示，這輛車子撞損供電設備導致埔里鎮369戶停電，原估下午2時復電，經派員積極搶修，已提前於中午12時12分復電。

南投區營業處下午透過訊息補充指出，供電設備裝置於道路邊線外側，無妨礙交通，符合輸配電設備裝置規則。有關撞損配電設備狀況，已向警方報案並依規定求償，也呼籲民眾喝酒勿開車。（編輯：戴光育）1110325