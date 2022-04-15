涉洩漏逾百筆民眾個資 北市偵查小隊長遭訴

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（中央社記者林長順台北15日電）台北市南港警分局偵查隊王姓小隊長涉嫌在信義分局小隊長任內，洩漏民眾個資給徵信業者，數量約120筆。台北地檢署今天偵查終結，依違反個人資料保護法等罪起訴王男等人。

屏東地檢署去年8月偵辦一起詐欺案件，查獲高雄市警察局有5名偵查佐與徵信業者勾結洩露個資，先後聲押5人獲准。檢警另查出，有北市員警涉案，函請台北地檢署分案偵辦。

檢方調查，王男的警專同學呂姓男子原為台北市警察局刑事警察大隊偵查佐、文山一警分局交通組員警，呂男於民國105年間退休後，經常受徵信業者委託查詢民眾個資並收取報酬牟利，呂男於108年間找上王男幫忙。

檢方查出，呂男利用LINE聯繫王男，或親自到信義分局偵查隊辦公室，當面委託王男查詢相關個人資料。王男使用公務電腦登入警政知識聯網，點選不實查詢事由，查到民眾個資後，由當面翻拍，或由王男翻拍照片，用LINE傳給呂男。

檢方指出，呂男取得這些個人資料後，再以一筆資料新台幣1000元到數千元不等的代價，賣給邱姓、許姓等徵信業者，獲利至少30萬元。

檢方去年11月間展開搜索行動，並約談王男到案，訊後向台北地方法院聲請羈押禁見王男獲准。

北檢今天依違反個人資料保護法、刑法洩漏國防以外秘密、偽造文書等罪起訴王男、呂男及邱姓、許姓業者。檢察官認為，王男身為警職人員，犯行影響民眾隱私權甚鉅，且嚴重破壞官箴，請法官從重量刑。（編輯：李錫璋）1110415