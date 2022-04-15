國3南下快官路段小貨車撞緩撞車 一度回堵2公里

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國道3號南下199公里快官路段15日上午發生小貨車追撞緩撞車事故，小貨車駕駛黃姓男子受困車內，消防隊員到場使用破壞器材救出黃男，受到這起事故影響，南下快官路段車流回堵一度超過2公里。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年4月15日

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）國道3號南下199公里快官路段，上午發生小貨車追撞緩撞車車禍，小貨車駕駛黃男受困車內，消防隊員到場使用破壞器材救出黃男，南下快官路段車流也一度回堵2公里。

國道公路警察局第7公路警察大隊今天發布新聞指出，黃男駕駛的小貨車，今天上午11時45分行經福爾摩沙高速公路（國道3號）南下199公里快官路段時，突然失控撞上停放在內線車道的緩撞車。

警方指出，快官路段正在進行伸縮縫施工，緩撞車車尾被撞，小貨車車頭也變形，黃男卡在車內動彈不得，彰化縣消防局獲報前往搶救，消防隊員動用破壞器材破壞車體，救出黃男送醫急救，所幸無大礙。

警方表示，受到這起事故影響，南下快官路段車流回堵一度超過2公里，已派出警員前往現場疏導車流，至於車禍發生原因及責任歸屬，尚待釐清。（編輯：謝雅竹）1110415