男子拒酒測被罰9萬元不繳 房屋遭貼封條借錢償清

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（中央社記者蕭博文台北15日電）行政執行署士林分署今天表示，1名謝姓男子滯欠拒絕酒測的新台幣9萬元罰鍰，直到清明假期返家驚見房屋被貼上封條，才向友人借款一次償清。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，謝姓男子於民國103年間騎車遭警攔查，因拒絕酒測而被開罰新台幣9萬元，但謝男不繳納，案經台北市交通事件裁決所移送執行。

執行人員清查發現，謝男名下只有1處持分1/2的房產可供執行，因此先行以電子公文查封房產，但謝男仍不為所動，執行人員進而在清明連假前，前往房產張貼封條。

士林分署表示，謝姓男子清明連假後主動到案，表示平日在外地工作，只有假日才回家，房屋是父親生前贈與，目前供母親居住，他已向友人借款籌得9萬元，希望執行分署不要拍賣房產，以免驚動母親。

執行人員同意謝男繳清9萬元後暫緩法拍，但考量謝男另積欠健保費、無照駕駛罰單共2萬餘元未繳清，因此房屋仍維持查封狀態，並同意謝男分期償還剩餘欠款。

士林分署表示，酒駕害人害己，已成為全民公敵，呼籲駕駛人切勿酒後駕車，若遭裁罰也應盡速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行，影響自身權益，甚至連累家人。（編輯：戴光育）1110415