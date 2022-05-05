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男子6條通緝又販毒 3樓跳下急逃仍被捕

2022/5/5 18:18（5/5 19:16 更新）
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苗栗縣彭姓男子因多起案件被發布6條通緝，台中市警方今年2月循線到苗栗一處透天厝查緝，彭男為躲避警方，從3樓跳至隔壁2樓加蓋屋頂企圖逃逸，但仍被警方逮捕歸案。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年5月5日
苗栗縣彭姓男子因多起案件被發布6條通緝，台中市警方今年2月循線到苗栗一處透天厝查緝，彭男為躲避警方，從3樓跳至隔壁2樓加蓋屋頂企圖逃逸，但仍被警方逮捕歸案。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年5月5日
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（中央社記者蘇木春台中5日電）苗栗縣彭姓男子涉嫌從事販毒，並因多起案件被發布6條通緝，台中市警方循線前往苗栗縣一處透天厝查緝，彭男竟從3樓跳下，欲從隔壁2樓的鐵皮屋頂逃逸，仍被警方逮捕後依法送辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊今天發布新聞稿表示，警方於民國110年底查獲多起販毒案，溯源擴大追查毒品來源，發現多由苗栗縣彭姓男子所提供，經警方跟監蒐證後，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

警方查緝期間，彭男陸續因毒品、詐欺及竊盜等案件遭各地檢署發布共6案通緝，為規避警方追緝，彭男出入均極為謹慎，但仍持續從事販毒。

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警方今年2月間，查出彭男藏匿苗栗縣竹南鎮一處透天厝，立即持搜索票及拘票進行攻堅查緝，當員警衝進透天厝要逮人時，彭男見狀衝至3樓開窗，跳至隔壁2樓的鐵皮屋頂要逃離，但警方預先佈署，阻斷他可能逃逸的路線，仍順利將他逮捕。

辦案人員並在彭男住處查扣第一、二級毒品、吸食器、電子磅秤、毒品分裝袋及行動電話等證物，全案詢問後依違反毒品危害防制條例，將他移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110505

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