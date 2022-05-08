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外籍移工騎電動車誤闖國3大林段 遭撞送醫不治

2022/5/8 23:12
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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）國道3號嘉義大林南下路段今晚發生死亡車禍，外籍移工疑騎電動車誤闖國道且逆向行駛，遭車輛撞擊送醫不治，事故原因由國道警察調查中。

嘉義縣消防局發布訊息指出，今晚7時44分接獲通報，國3南下279.4公里發生事故，立即派大美分隊前往救護，抵達現場傷者已無生命跡象，緊急送往嘉義大林慈濟醫院救治。

大林慈濟醫院指出，傷者到院已經沒有生命跡象，目測前胸及頭部有傷，急救至8時41分宣告不治。

國道警察第八大隊表示，今晚7時21分接獲民眾通報國道3號南向280公里處有電動自行車誤闖，員警於286公里處發現蹤跡，進行攔查時，電動自行車騎士卻回轉逆向往北。

國道警第八大隊表示，晚上7時42分在279.7公里處再度發現電動車騎士，但已遭行駛外側車道的自小客車撞擊，騎士是名外籍移工，事故發生原因與騎士身分待查。

第八大隊呼籲機車（自行車）騎士，應確實注意道路標線、標誌指示，切勿闖入國道路段，倘不慎誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968協助。（編輯：楊昭彥）1110508

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