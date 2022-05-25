羅育祥囚禁少女等判21年 爬牆逃獄失敗再遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）曾犯下性侵案男子羅育祥因囚禁高雄未成年少女，共遭判21年9個月。不料他去年5月入監後，今年2月又趁在高雄監獄廣場運動時爬牆垂降逃獄失敗，遭雄檢再依脫逃罪起訴。

羅育祥脫逃失敗後，初步坦承犯行，並被移監到法務部矯正署台東監獄泰源分監繼續服刑。至於逃獄部分，高雄地檢署偵結後，將他依脫逃罪起訴。

高雄地檢署起訴指出，33歲羅育祥曾在民國107年5月任職保全公司經理，期間聯繫2名未成年少女面試，並下藥性侵2人，遭台北地方法院判刑10年有期徒刑。

不過，羅育祥為躲避牢獄要求葉姓妻子謊報失蹤，自己則躲到母親位於新竹縣竹東鎮透天加蓋密室，且拘禁高雄未成年少女長達66小時，並遭高雄地方法院判決11年6月確定。

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全案經檢方聲請與前案定執行期，高雄地院裁定羅育祥要關21年9個月，並於去年5月12日移送法務部矯正署高雄監獄執行，預定將關到131年1月25日。

羅育祥不堪牢獄之苦，今年2月14日上午10時多竟趁運動結束準備集合時，攀爬圍牆至合作社倉庫樓頂，並拿出繩索打算從樓頂垂降，卻不慎跌落踩斷2條刺絲網受傷倒地，獄方人員將他送醫救治後，將全案函送高雄地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110525