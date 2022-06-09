苗栗後龍民宅暗夜火警 母女燒燙傷送醫

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苗栗縣後龍鎮秀水里一戶民宅9日凌晨發生火警，消防隊趕往搶救時，2、3樓火勢猛烈，花了約半小時順利控制火勢，從屋內救出一對母女，均送醫救治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月9日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣後龍鎮秀水里一戶民宅今天凌晨發生火警，消防隊員趕往搶救，先後救出一對母女，其中71歲母親手腳輕微燒傷、年約40歲的女兒全身多處2級燒燙傷，意識不清，均送醫救治。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風接受媒體聯訪表示，凌晨3時許接獲民眾報案，後龍鎮秀水里一戶透天厝發生火警，隨即派遣後龍、頭屋、竹南、西湖以及特搜分隊人車前往，抵達火場時，2樓及3樓已全面燃燒，火舌不斷從門窗竄出。

曹春風指出，第一時間得知2樓有民眾受困，已倒臥在陽台，立刻拉出水線，在外部過渡射水，一邊壓制火勢同時降溫，一邊透過架梯方式，從2樓救出年約40歲的屋主女兒，由於她全身多處2級燒燙傷，陷入昏迷，救護人員緊急送往衛福部苗栗醫院救治。

於1樓獲救的母親表示，睡夢中聽到爆裂聲響，被驚醒後就看到樓上火勢猛烈，原本還想到2樓救女兒，但屋內溫度太高，自己的手腳也被燙傷。

曹春風指出，現場花了約半小時順利控制火勢，從屋內獲救的母女，均送醫救治，詳細起火原因，有待火場鑑識小組進一步勘查釐清。（編輯：謝雅竹）1110609