恐怖粉絲入侵住處囚禁餵毒 女直播主機智脫逃報警

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）35歲廖男愛慕許姓女直播主，被封鎖帳號後竟循線搬到許女隔壁房住，今年1月闖入許女家中，將許女囚禁達8小時並餵毒，許女趁隙脫逃報警，檢方依加重強盜等罪起訴廖男。

檢方指出，廖男是許女粉絲，愛慕許女多時，但許女不堪其擾將他封鎖，廖男竟透過網路肉蒐找到許女在高雄市新興區租屋處後，向許女房東承租A房，後又為更接近許女承租的C房，向房東稱A房漏水，改換到B房居住。

今年1月11日晚上6時，許女返家後，埋伏在B房的廖男，竟破門入侵許女房間，並以手銬、麻繩等銬住許女雙手，以束帶綁住許女雙手大拇指，還持預藏水果刀對許女揮舞，要脅就範，拘禁於房內長達8小時之久。

檢方指出，廖男將許女囚在房內期間，還2度逼迫許女服用含第四級毒品Estazolam悠樂丁錠安眠藥，導致許女神智不清，又逼她交出身上新台幣200元現金、金融卡5張、信用卡3張及手機等，還要許女提供提款卡密碼，打算盜領。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許女假意配合，讓廖男鬆懈心防睡著後，許女趁隙逃到附近便利商店，請店員幫忙報案，員警獲報到場後，許女手上仍有手銬、麻繩等，手腕也有明顯紅腫。警方到許女租屋處時，廖男已脫逃，現場查扣手銬、麻繩等證物。

隔天清晨6時許，廖男自殘後現身左營分局文自派出所，警方在他身上查扣剩餘的悠樂丁3顆、水果刀、束帶、電擊棒、辣椒水等做案工具，將他逮捕並移送高雄地檢署偵辦。檢方偵辦時，廖男坦承犯行，依攜帶凶器加重強盜、毒品、妨害自由等罪起訴。（編輯：陳仁華）1110609