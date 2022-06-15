少女疑打疫苗死亡案 解剖驗出微小病毒B19

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（中央社記者蕭博文台北15日電）北巿1名少女疑打疫苗死亡逾百日無法入殮，案經檢察官通報法醫研究所解剖，報告日前出爐，死因為缺血性腦病變，並驗出微小病毒B19；死亡是否與疫苗有關，仍待疾管署審議。

16歲的馮姓少女疑似接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的BNT疫苗後死亡，馮媽媽5月間到衛福部疾管署門口陳情，指女兒去年11月10日接種疫苗，11月28日出現疑似疫苗接種不良反應，送三軍總醫院急救，不幸在12月30日辭世。

馮媽媽當時表示，檢察官在4月14日傳喚家屬做說明，並安排於4月19日進行司法相驗，心疼女兒入土前死因未明，期望政府重視人命，還家屬公道。

法務部法醫研究所先前也曾表示，本件是由地檢署檢察官於4月14日通報解剖，法醫所立即指派法醫於4月19日完成解剖，採取必要檢體進行鑑驗；法醫將依相關檢驗結果儘速完成死因鑑定報告，提供檢察官參考，並送請疾管署審議死因與疫苗之關聯性。

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據了解，檢察官與法醫完成解剖工作後，即將遺體發還家屬處理後事；此外，解剖報告日前已出爐，指出馮姓少女死亡原因為缺血性腦病變，體內並驗出微小病毒B19。

據指出，B19微小病毒是人類細小病毒，所引起傳染性紅斑，多發生於5歲到15歲兒童青少年，前驅症狀很像上呼吸道感染，包括輕微發燒、鼻塞或流鼻水，不易診斷。（編輯：李亨山）1110615