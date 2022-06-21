高雄父遭撞飛兒跪求緝凶 肇逃男坦承因通緝落跑

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高雄璩姓男子19日遭違規左轉車輛撞飛命危，其子在案發地點下跪希望警方能查明真相，找出凶手；新興警分局21日中午循線找到肇逃林姓男子，將人帶回分局，初查林男是因有案在身遭通緝才逃離現場。（高市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月21日

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）高雄璩姓男子19日遭違規左轉車輛撞飛命危，其子在案發地點下跪懇求緝凶，新興警分局今天中午循線找到肇逃林姓男子帶回，初查林男是因有案在身遭通緝才逃離現場。

高雄66歲璩姓男子19日上午6時許騎車行經中山、七賢路口時，遭一輛違規左轉自小客車撞飛肇逃，璩男經送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救，手腳、頭部有嚴重外傷。

璩男32歲兒子獲悉後除在網路Dcard論壇發文，批評肇事者將父親撞飛好幾層樓高後逃逸，昨天在接受媒體聯訪時甚至當場下跪磕頭，希望警方能查明真相，找出凶手，還他一個公道。

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高雄市政府警察局新興分局發布訊息指出，警方專案小組今天中午12時許循線前往苓雅區找到28歲林姓嫌疑人，林男在親友勸說下，在苓雅區親友住處附近向專案小組投案，目前已將人帶回分局，釐清還原事故發生經過。

警方初步調查，林男因另案遭通緝，目前為高雄地檢署發布2案通緝犯，他供稱當天發生交通事故時因有案在身，才不敢下車查看及報案救援、逃離現場；全案將依肇事逃逸與過失傷害等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110621