求職遭囚搶走存摺淪詐騙人頭 高市檢警逮5人

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）有民眾臉書爆料，求職遭誘騙開戶後卻被軟禁搶走存摺提款卡，淪為詐騙集團人頭帳戶。高市刑大逮捕擄人集團主嫌邱男等5人，訊後依妨害自由、恐嚇罪嫌送辦。

近期有民眾在臉書看到徵才消息，前往應徵後卻遭犯罪組織誘騙，以工作需要銀行帳戶為由，指示被害人前往銀行辦理存摺、提款卡及開設網路銀行，並在相約見面後遭犯罪組織強押軟禁在汽車旅館及民宿，控制甚至長達10餘天，甚至還遭強索銀行存摺等。

高雄市政府警察局刑警大隊今天上午召開記者會指出，全案報請橋頭地檢署指揮偵辦，專案小組經蒐證，6月22、23日前往台南市安平區、南區，以及桃園市中壢區等多處地點，逮捕23歲邱姓主嫌，以及21歲林姓、21歲顏姓、28歲廖姓、24歲曾姓等5男到案，查扣存摺、提款卡、作案用汽車、現金新台幣23萬7950元、本票、二級毒品大麻、磅秤、吸食器等贓證物。

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警方調查，以邱嫌為首的犯罪組織涉和詐騙集團合作，在恐嚇掠取被害人帳戶後，將存摺、提款卡提供給詐騙集團作為洗錢帳戶。初估被害人帳戶共匯入詐騙金額達3000多萬元，遭詐騙人數有22人。成員分工縝密猶如一小型公司，不同成員專責不同犯罪業務，並於犯後各奔東西，增加警方查緝難度。

邱男5人落網後，依違反組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、詐欺等罪嫌移送橋檢偵辦。檢方24日聲押邱男獲准，其餘共犯分別以3萬到6萬元交保。幕後詐騙集團仍在擴大查緝中。（編輯：孫承武）1110628