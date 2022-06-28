中油採購標案再揭弊 課長、技術員涉貪5人起訴

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢偵辦期間意外查出其他採購貪污案，黎姓課長和袁姓技術員涉收賄新台幣20萬和42萬多元，今天依貪污等罪起訴黎、袁男及3名行賄廠商。

橋頭地檢署偵辦徐漢涉向業者收回扣案，檢調人員更在辦公室搜出2710萬元，檢方5月偵結起訴徐漢在內等21人、3間公司，並擴大追查有無其他共犯，不料卻查出其他件採購標案貪污。

橋檢新聞稿指出，黎姓工程師去年獲調升課長後，負責承辦所轄組別財務採購等業務，但黎男在承辦「自記式長期紀錄液位/溫度計及偵測儀」採購標案時，刻意將2種不同產品合併招標，藉此讓黃姓廠商去年8月得以260萬元得標。

黃姓廠商獲得中油標案契約價金260萬元後，共交付72萬6000元給白手套劉姓廠商，劉男再從中將20萬交付給黎男行賄。

袁男收賄部分，則是因劉姓廠商深知擔任儲運課領班技術員袁男與薛姓廠商熟識，所以便請薛男聯繫協助得標422萬多元的標案，之後再藉薛男之手，以35萬價格行賄。

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但劉姓廠商得標後仍不滿足，為此找上能提出採購需求的袁男，請求讓中油多採購一些「防爆抽送風機」，才好跟原廠談定優惠價格，取得較高利潤；袁男聽聞後，直接回應「這樣的話有沒有什麼好處？」雙方談妥條件，劉男得標獲得中油價金後，便依約交付7萬5000元賄款。

檢方偵結後，認定黎姓課長、袁姓技術員、黃姓、劉姓、薛姓廠商涉犯貪污治罪條例收受、交付賄賂罪，今天依法提起公訴。但考量袁男主動繳回不法所得共42萬5000元，薛姓廠商也繳回44萬元不法所得，因此建請法官減輕其刑，以啟自新。（編輯：郭諭儒）1110628