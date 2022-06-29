仙宗興業董事長詐貸逾7億遭押 檢調搜出百件愛馬仕包

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知名鋼鐵伸線專業廠商仙宗興業股份有限公司110年爆出多項醜聞，王姓董事長並涉嫌詐貸及詐欺，檢調展開調查，日前到王男高雄住處搜索，當場查獲疑具殺傷力槍枝及子彈，之後又搜出至少200件愛馬仕名牌包等精品。（橋頭地檢署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月29日

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）知名鋼鐵伸線廠仙宗興業去年倒閉停工，王姓董座卻被查出詐貸逾新台幣7億元，檢調不但搜出3把槍，還發現他藏匿數百件愛馬仕精品，依違反銀行法等罪聲押夫妻倆獲准。

橋頭地檢署新聞稿指出，知名鋼鐵伸線專業廠商仙宗興業公司去年爆出倒閉停工欠薪等醜聞，62歲王姓董事長還涉嫌向銀行詐貸及詐欺上下游廠商，嚴重危害金融秩序及社會治安案件。

專案小組調查，王男和62歲張姓配偶自民國109年9月起，佯稱有多餘產能可代工生產線材等方式，向上游廠商詐得盤元變賣；另又佯稱想以低於市價販售線材給下游廠商，向銀行詐得貨款，初估詐得金額達新台幣3億元以上。

不料，王男詐得貸款後仍不滿足，109年12月間又以1億3500多萬元盤元交易假合約，分別向多家銀行聲請信用狀貸款，之後再以折讓及檢具不實商業發票，要求動撥貸款等為由，再度詐得達4億4700萬元以上，總計共詐得7億多元。

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橋檢獲報後，6月27日指揮法務部調查局高雄市調查處及高雄市政府警察局刑警大隊等單位，到王男夫妻住處搜索，當場查獲疑似具殺傷力槍枝及子彈，之後又在王男住處搜出至少200件愛馬仕名牌包等精品，並逮捕王男，傳喚相關人士等8人到案。

檢調經漏夜訊問，認為王男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，又與妻子共犯違反銀行法、詐欺等罪嫌重大，且均有串證及湮滅證據之虞，經向橋頭地方法院聲請羈押王姓夫妻2人禁見獲准，將擴大清查相關金流及其他共犯。（編輯：郭諭儒）1110629