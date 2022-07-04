調查局人事異動54人 大多為專員調升組長

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（中央社記者劉世怡台北4日電）法務部調查局今天發布新一波人事升遷，異動54人，大部分為調查專員升任組長，異動人員於7日到任新職。

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以下為調動名單：

1.台北市調查處調查專員張漢隆調升台北市調查處中正調查站萬華組調查專員兼組長。

2.台北市調查處調查專員李奇穎調升台北市調查處政經調查站財經組調查專員兼組長。

3.台北市調查處調查專員劉晉嘉調升台北市調查處外事調查站亞太組調查專員兼組長。

4.台北市調查處調查專員丁健新調升台北市調查處機動工作站肅防一組調查專員兼組長。

5.台北市調查處調查專員房新祐調升台北市調查處機動工作站肅防三組調查專員兼組長。

6.新北市調查處調查專員陳明輝調升新北市調查處重新調查站新泰組調查專員兼組長。

7.新北市調查處調查專員楊儒樵調升新北市調查處雙和調查站雙和組調查專員兼組長。

8.新北市調查處調查專員李育任調升新北市調查處新店調查站北海組調查專員兼組長。

9.新北市調查處調查專員藍晨峰調升新北市調查處機動工作站肅防一組調查專員兼組長。

10.桃園市調查處機場調查站中壢組調查專員兼組長林正義調派桃園市調查處機場調查站產業組調查專員兼組長。

11.澎湖縣調查站肅防組調查專員兼組長黃睿達調派桃園市調查處機場調查站中壢組調查專員兼組長。

12.桃園市調查處調查專員吳原智調升桃園市調查處機場調查站航運組調查專員兼組長。

13.台中市調查處調查專員鄧之瑋調升台中市調查處豐原調查站山線組調查專員兼組長。

14.台中市調查處調查專員鄒曜亘調升台中市調查處豐原調查站海線組調查專員兼組長。

15.台中市調查處調查專員王脩涵調升台中市調查處機動工作站肅防一組調查專員兼組長。

16.台中市調查處調查專員林典慶調升台中市調查處機動工作站肅防二組調查專員兼組長。

17.台中市調查處調查專員許宏任調升台中市調查處機動工作站緝毒組調查專員兼組長。

18.台南市調查處調查專員林峻鋒調升台南市調查處新營調查站溪北組調查專員兼組長。

19.高雄市調查處調查專員葉靜霖調升高雄市調查處岡山調查站岡山組調查專員兼組長。

20.高雄市調查處鳳山調查站仁武組調查專員兼組長呂紹華調派高雄市調查處鳳山調查站鳳山組調查專員兼組長。

21.高雄市調查處調查專員吳政嶸調升高雄市調查處鳳山調查站仁武組調查專員兼組長。

22.高雄市調查處調查專員黃凱麟調升高雄市調查處前鎮調查站大寮組調查專員兼組長。

23.高雄市調查處調查專員吳舜文調升高雄市調查處苓雅調查站鹽埕組調查專員兼組長。

24.高雄市調查處調查專員侯紹熹調升高雄市調查處左楠調查站左楠組調查專員兼組長。

25.高雄市調查處調查專員陳昱龍調升高雄市調查處機動工作站資安組調查專員兼組長。

26.高雄市調查處調查專員唐健中調升航業調查處高雄調查站港關組調查專員兼組長。

27.南部地區機動工作站調查專員張鈞賀調升航業調查處高雄調查站機動組調查專員兼組長。

28.國家安全維護工作站調查專員黃裕祥調升基隆市調查站國安組調查專員兼組長。

29.基隆市調查站調查專員曾奕超調升基隆市調查站外勤組調查專員兼組長。

30.新竹市調查站外勤組調查專員兼組長戴邦森調派新竹市調查站調查專員。

31.新竹市調查站調查專員黃建偉調升新竹市調查站肅防組調查專員兼組長。

32.新竹市調查站調查專員許韶真調升新竹市調查站外勤組調查專員兼組長。

33.新竹縣調查站調查專員王藝潔調升新竹縣調查站國安組調查專員兼組長。

34.新北市調查處調查專員吳信宏調升新竹縣調查站肅防組調查專員兼組長。

35.台北市調查處調查專員王紹驊調升新竹縣調查站溪北組調查專員兼組長。

36.苗栗縣調查站國安組調查專員兼組長陳仁鴻調派苗栗縣調查站海線組調查專員兼組長。

37.苗栗縣調查站調查專員黃宜婷調升苗栗縣調查站國安組調查專員兼組長。

38.苗栗縣調查站調查專員楊樹源調升苗栗縣調查站肅防組調查專員兼組長。

39.南投縣調查站國安組調查專員兼組長陳彥君調派南投縣調查站濁水溪組調查專員兼組長。

40.台中市調查處調查專員徐宏奇調升南投縣調查站國安組調查專員兼組長。

41.航業調查處台中調查站調查專員陳世峯調升南投縣調查站肅防組調查專員兼組長。

42.彰化縣調查站國安組調查專員兼組長歐惠娟調派彰化縣調查站員林組調查專員兼組長。

43.彰化縣調查站員林組調查專員兼組長顏裕哲調派彰化縣調查站肅防一組調查專員兼組長。

44.彰化縣調查站犯防組調查專員兼組長陳正明調派彰化縣調查站肅防二組調查專員兼組長。

45.彰化縣調查站調查專員陳俐靜調升彰化縣調查站國安組調查專員兼組長。

46.雲林縣調查站肅防組調查專員兼組長王嘉煥調派雲林縣調查站海線組調查專員兼組長。

47.雲林縣調查站調查專員黃乙娥調升雲林縣調查站肅防組調查專員兼組長。

48.嘉義市調查站調查專員鄭明輝調升嘉義市調查站肅防組調查專員兼組長。

49.嘉義市調查站調查專員陳麒元調升澎湖縣調查站肅防組調查專員兼組長。

50.毒品防制處調查專員施曾翌調升北部地區機動工作站緝毒組調查專員兼組長。

51.中部地區機動工作站調查專員許意慈調升中部地區機動工作站肅防一組調查專員兼組長。

52.中部地區機動工作站調查專員陳佑僧調升中部地區機動工作站緝毒組調查專員兼組長。

53.南部地區機動工作站調查專員郭訓志調升南部地區機動工作站肅防二組調查專員兼組長。

54.國家安全維護工作站調查專員陳碩鴻調升國家安全維護工作站國安四組調查專員兼組長。（編輯：李錫璋）1110704