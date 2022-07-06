桃園工安意外 工人修繕屋頂踩破採光罩墜樓身亡

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37歲顏姓工人5日在桃園新屋一處工廠進行倉庫屋頂修繕工程，於搬移拆下來的舊塑膠板時，不慎踩破屋頂塑膠採光罩墜落至1樓，傷重送醫不治。警方獲報到場採證，報請桃園地方檢察署辦理相驗以釐清死因。（桃園市警局楊梅分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園新屋區一處工廠5日發生工安意外，一名工人修繕倉庫屋頂時，不慎踩破採光罩摔落地面，送醫宣告不治，警方調查後已報請地檢署相驗，並調查廠方與包商是否違反職業安全規定。

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桃園市警察局楊梅分局今天晚間透過通訊軟體發布聲明表示，昨天上午10時許，分局獲報，37歲的顏姓工人在一處工廠進行倉庫屋頂修繕工程，於搬移拆除下來的舊塑膠板時，不慎踩破屋頂塑膠採光罩墜落至1樓。

警方表示，雖然消防隊緊急將傷者送醫急救，但因顏男從十多公尺的屋頂，約3、4層樓的高度落下，最後仍因傷重宣告不治，員警在現場採證後已報請桃園地方檢察署辦理相驗以釐清死因，勞檢處也將進行後續調查。（編輯：李錫璋）1110706