網路留言「槍斃蔡英文」 大學畢業生台南遭逮

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日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，剛從大學畢業的台南陳姓男子在PTT留言「是我也想槍斃蔡英文」，警方將他逮捕到案，訊後以恐嚇罪嫌函送。站立者為永康分局長甘炎民，背對者為陳姓男子（左起）及其母親。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月9日

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（中央社記者張榮祥台南9日電）日本前首相安倍晉三昨天在日本奈良遭槍殺身亡，今年剛大學畢業的台南陳姓男子疑對政治不滿，隨即在PTT留言「是我也想槍斃蔡英文」，驚動警方逮捕到案，訊後以恐嚇罪嫌函送。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，安倍晉三遭槍殺後，苗栗縣警局昨天下午2時巡查網路時在PTT八卦版文章發現，有人在「『新聞』刺殺安倍晉三嫌犯認了！對前首相不滿想開槍」內留言：「是我也想槍斃蔡英文」。

苗栗警方隨即通報刑事警察局，查出留言人在台南，台南市警局展開追查，昨晚7時許在永康逮捕人在家中的22歲陳姓男子，查獲陳男使用留言的手機。

警方調查，陳男今年剛從大學畢業，待業中，疑對政治現實不滿，在網路留言後造成瘋傳；警方初步排除陳男實際犯案的可能。

陳男的家長一再向警方道歉，直言「小孩亂講話」、「這一次玩笑開太大了」；警方訊後依恐嚇罪嫌函送陳男，且要求家長多加注意與輔導。（編輯：張芷瑄）1110709