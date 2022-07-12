男經理涉性騷擾遭解任 控銀行求償敗訴

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（中央社記者劉世怡台北12日電）廖姓經理人受委任建置某銀行北部分行，涉性騷擾女同事遭解任。廖男認銀行違法解任提告求償273萬元。台北地院認定合法解任及終止契約，判廖敗訴。可上訴。

判決指出，廖男在民國109年6月18日與某銀行簽立委任經理人契約書，約定到111年6月17日受任擔任北部某分行籌備處經理人，每月報酬新台幣13萬4206元，但廖因性騷擾申訴案件，經銀行召開性騷擾評議委員會調查後認為他行為不檢成立，經銀行董事會109年11月5日決議記大過2次處分，並解任。

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廖不服提起訴訟，主張性騷擾申訴案件程序有瑕疵，違反兩造委任經理人契約書約定，且他已完成分行建置，並達成聘任當時約定業績標準，銀行逕於2年委任期間屆滿前違法解任他，使契約提早終止，請求給付報酬共273萬7802元。

台北地院日前認定，廖男逾越職場分際，忽視女方感受，分別對3名女同事突然牽手及握手2分鐘，及言語騷擾，缺乏對異性身體自主權的尊重，確實屬於性騷擾，銀行處理申訴案程序、調查、評議組織均無不法，做出的解任處分沒有違誤，判廖男敗訴，銀行免賠。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110712