高雄53歲男墜落10米深古井不治 井口旁留拖鞋

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高雄市鼓山區樹德里民14日下午在鼓山二路發現53歲陳姓男子墜落約10公尺深古井中，隨即通報處理。警方到場將陳男救起但已無生命跡象，送醫不治，已聯繫家屬協助釐清墜井原因。（高雄市鼓山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月14日

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄鼓山區今天下午發生墜井案，附近鄰居聽到聲響查看，發現陳姓男子墜落約10米深古井，警消拉起時無生命跡象，急救仍不治；警方指出，陳男近期剛出院，已聯繫家屬釐清墜井原因。

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高雄市警察局鼓山分局向中央社記者指出，樹德里民眾下午3時聽到怪異聲響，經前往鼓山二路查看，發現53歲陳男墜落約10米深古井中，且井口旁還留有一雙拖鞋，趕緊通報當地里長黃武田報警。

警消人員到場後將陳男拉起，但已無生命跡象，經送往高雄市立大同醫院急救仍宣告不治；初步了解陳男身體狀況不佳，且近期才剛出院，目前已聯繫家屬前來協助釐清墜井原因。（編輯：陳仁華）1110714