身障男遭控行竊 難在3分鐘內連開2門判無罪

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄余姓男子遭控潛入鄰居家中偷走鑽戒等財物，並被依竊盜罪起訴，但一二審法官均認為他身心障礙又跛腳，不可能在3分鐘內連開2門犯案，因此依罪證不足判決無罪定讞。

余男接受偵訊時表示，案發當時在家睡覺，且因腳殘疾畸形，自幼即無法跑步，走路時也會左右晃動，但監視器畫面中拍到的小偷是小跑步離開，根本難以確認被拍的人就是自己。以自己的智識，要在3分鐘內開門進入屋主住處行竊也近乎不可能。

高雄高分院法官審理時，認為屋主僅從監視器畫面，就指證目擊鄰居經過偷竊，但因其證述前後有出入，且難以從走路跑步姿勢，證明小偷就是余男，因此不被採信。此外，小偷必須在最多3分鐘內拉起手動捲門，再開啟上鎖的落地鋁門，並在入口處及客廳深處行竊，最後再關上落地鋁門逃逸，身有殘疾的余男依據常理並不太可能完成。

高雄高分院合議庭認為，屋主證詞和監視器畫面無法證明余男有侵入住宅行竊，據此維持一審判決理由跟結果，駁回橋頭地檢署檢察官上訴，全案定讞。

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橋頭地方法院一審判決指出，高雄某處民宅民國109年10月11日清晨5時許發生一起竊案，屋主自述放在客廳的皮夾、鑽戒2個、祖母綠戒指1個、鑽錶及手錶等遭竊，經報警調閱監視器畫面查獲鄰居余男涉案，並依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦起訴。

不過，因監視器並未拍到小偷行竊畫面，僅有拍到疑似余男在附近經過，法官據此認為依檢方提出證據，並無法認定有身心障礙的余男就是小偷，基於無罪推定原則，判決無罪。（編輯：郭諭儒）1110719