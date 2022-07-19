吸金案主嫌財產拍賣 72件雞血石藝品先供鑑賞

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）法務部行政執行署新竹分署針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行第3波變價，8月將拍賣72件雞血石雕刻藝品，今天先在苗栗地檢署舉辦鑑賞會，吸引不少民眾到場閱覽標的物。

喧騰一時的紅富海吸金案，公司負責人黃圓映以心靈導師和投資等名義，從2003年起非法吸金高達上百億元，經法院判決定讞，宣告查扣動產、不動產、現金、高價藝品、黃金等總價值新台幣172億元，全數沒收。

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，針對黃圓映名下財產變價拍賣，前兩波主打重量級黃金，第3波拍賣將推出72件珍稀石雕藝術品，主要材質為罕見雞血石；為提供收藏家眼見為「評」的機會，新竹分署今天在苗栗地檢署院檢大樓大廳先舉辦一場「石尚遇見你」雞血石青田石珍品鑑賞會。

新竹分署主任行政執行官江佳蓉表示，72件雞血石雕刻藝術品，皆經過鑑價，鑑價總金額逾新台幣2000萬元，各物件大小不同，有重達21公斤的「松鶴延年」，也有小巧的「雙喜臨門」印章，因藝術品並無一定市價，因此先提供標的物供民眾鑑賞，盼吸引愛好者屆時踴躍到場參與競標。

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由於雞血石產量有限，在台灣亦較少見，鑑賞會吸引不少民眾前往一睹為快，仔細端詳藝品雕工、結構，不時拿出手電筒照射觀察質地、透光度；中華海峽珠寶交流協會理事長林嵩山也在現場介紹雞血石藝品特色及市場拍賣資訊。

行政執行署新竹分署表示，72件藝術品都有鑑定書，拍賣會將於8月2日上午9時30分起，在苗栗地檢署院檢大樓1樓舉行，相關拍賣資訊、公告、保證金等事宜將陸續在官方網站上更新。（編輯：李錫璋）1110719