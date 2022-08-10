開自駕輔助衝撞國道工程緩撞車 休旅車2人無大礙

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國道1號北上128公里苗栗頭屋路段10日發生工程緩撞車遭撞擊事故，肇事休旅車林姓駕駛表示，當時開啟自動駕駛輔助系統，不知為何發生衝撞，他與乘客雖無明顯外傷，但因感到胸悶，仍由救護車送醫檢傷。中央社記者管瑞平攝 111年8月10日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）國道1號北上128公里苗栗頭屋路段今天上午發生工程緩撞車遭撞擊事故，肇事休旅車林姓駕駛表示，當時開啟自動駕駛輔助系統，不知為何發生衝撞，他與乘客無明顯外傷。

苗栗縣消防局上午9時30分許接獲通報，國道1號北上128公里發生車禍事故，隨即派遣救護人車前往查看，抵達事故地點，發現一輛進口休旅車在內線車道自後方衝撞國道工程緩撞車，休旅車林姓駕駛和乘客2人意識清楚，無明顯外傷，但因感到胸悶，仍由救護車送醫檢傷。

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林姓駕駛向記者表示，原本和同事從台中要前往桃園出差，上國道後開啟自動輔助駕駛模式，不清楚為何車輛防撞閃避裝置沒有啟動，車輛是今年才剛購入僅數個月，車頭損毀部分有全險可處理，所幸人無大礙。

國道員警表示，事故發生時，國道工程人員正進行路容維護清掃作業，由緩撞車在後方警戒，經撞擊後，防撞器材嚴重凹陷，作業人員未受傷，詳細事故原因待進一步調查釐清，但也提醒用路人，行駛國道即使開啟自動駕駛輔助系統，仍應隨時觀察道路狀況，避免類似意外不斷發生。（編輯：李錫璋）1110810