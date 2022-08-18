滯泰3人傍晚返台 其中2男涉柬埔寨人口販運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北18日電）台泰政府日前合作遣返自柬埔寨入境且疑為人口販運的12名台籍民眾，其中9人順利返台、3人留置泰國。刑事局指出，剩下3人預計今天傍晚返台，其中2名男子涉柬埔寨人口販運。

台灣民眾近期遭騙赴柬埔寨打工，引發人口販運疑慮。警政署刑事局14日表示，外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，有12名台灣籍民眾自柬埔寨入境且疑為人口販運案，跨部會合作安排9人遣返回台，其他3人非被害者、留置泰國。

刑事局今天發布新聞資料，14日從泰國遣返9名台灣籍民眾，經初步人口販運鑑定，其中一人何姓犯嫌是擔任詐騙集團幹部要職，警詢後把人移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。

警方指出，為深入追查幕後共犯，調查3名留置泰國的台灣民眾，分別為23歲楊姓男子、28歲劉姓男子、林姓女子，經調查，楊男、劉男疑為詐騙集團幹部，至於林女涉案情節待釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，楊姓男子等3人將搭乘從泰國返台班機，預定晚間近6時抵達桃園國際機場，交由台中市刑警大隊帶回偵辦。

刑事局14日發布新聞資料，外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，12 名台灣籍民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑為人口販運案，通報駐泰代表處派員到機場查證，啟動合作機制，並由泰國皇家警察總署移民總局協助，遣返9人、3人留置泰國調查。（編輯：李亨山）1110818