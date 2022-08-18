宜蘭34歲男疑遭拐騙至柬埔寨 警逮送機駕駛法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣18日電）警方今天表示，宜蘭34歲呂姓男子7月底疑遭拐騙至柬埔寨，專案小組昨天已在新北市拘提當時負責開車載送呂男前往機場的莊姓司機，並依人口販運防制法等罪嫌送辦。

宜蘭縣警察局宜蘭分局發布新聞稿表示，8月4日接獲民眾報案指稱，34歲呂姓男子疑遭詐騙集團拐騙前往柬埔寨，遭限制人身自由。

據了解，呂男當時因誤信求職訊息，以為只是前往國外從事文書行政工作，直到抵達柬埔寨才發覺受騙。呂男遭詐騙集團沒收護照後察覺有異，透過手機向家人求救，家屬得知消息才通報警方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，透過移民署調閱入出境資料，確認呂男於7月29日已搭機出境至柬埔寨；再經調閱路口監視器，循線追查呂男出境前行經路線是由一輛租賃自小客車接送至桃園國際機場。

警方發現這輛自小客車由莊姓犯嫌承租，之後由宜蘭與新北市警方共同偵辦，並報請新北地檢署檢察官指揮，於昨天在新北市拘提莊嫌到案，全案依人口販運防制法及妨害自由等罪嫌移送偵辦。（編輯：陳仁華）1110818