連身障者也不放過 涉誘騙到泰柬工作3嫌遭羈押

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（中央社記者高華謙新北19日電）新北地方檢察署與警方偵辦3個人口販運詐騙集團，涉嫌誘騙40多名被害人到泰國及柬埔寨等，包括身心智能障礙人士。檢方帶回13名被告並聲押4人，其中3人羈押禁見。

新北地檢署今天發布新聞稿指出，檢方指揮新北市政府警察局刑事警察大隊、內政部警政署刑事警察局、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局等單位，偵辦涉嫌進行人口販運的詐騙集團，17日持搜索票及拘票查獲拘提12人，另提訊1人到案。

檢方表示，被告以「出國打工」、「賺取優沃薪資及提供良好工作環境」等詐術誘騙40多名被害人出境到泰國及柬埔寨等，其中包含身心智能障礙人士及原住民。

被害人出國後即遭限制自由，或被迫在詐欺機房工作，甚至遭轉賣、被要求付贖金等。

檢察官昨天訊問完畢後，認定屬同集團的何姓男子、陳姓男子、莊姓男子及另一集團的吳姓女子涉嫌違反人口販運防制法及刑法意圖營利以詐術使人出國等罪，犯罪嫌疑重大，足認有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

法院今天凌晨裁定何男、陳男及莊男羈押禁見，吳女則尚待法院開羈押庭。其餘被告分別以新台幣3萬元至10萬元不等交保。

新北地檢署表示，目前已接獲7件類似案件，正由重大刑案專組及婦幼保護專組檢察官積極偵辦中，已成功勸阻5人出國；將持續追溯上游涉案成員、其餘共犯及金流並查扣犯罪所得。（編輯：李錫璋）1110819