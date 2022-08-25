以彰化歇業中古車行經營販毒據點 6人遭逮送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

32歲黃姓男子與30歲莊姓男子涉嫌以彰化縣一處歇業中古車行為掩護，經營販毒據點，警方日前循線逮捕黃男等6人送辦，並查扣愷他命15包、毒咖啡包41包及毒品分裝工具等贓證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年8月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中25日電）黃男與莊男等人涉嫌利用彰化一處歇業中古車行經營販毒據點，讓藥腳假借買賣中古車掩護購毒，警方日前循線逮捕黃男等6人送辦，黃男遭檢方聲押獲准，其餘交保或請回。

台中市警察局刑警大隊偵四隊今天告訴中央社記者，警方民國109年11月間，查獲顏姓男子擔任小蜜蜂販賣毒品咖啡包，為向上溯源偵辦，中市刑大報請台中地檢署檢察官指揮，與台中第六警分局、彰化縣警局和美分局、海巡署彰化查緝隊等單位組成專案小組調查。

辦案人員發現，32歲黃男與30歲莊男，涉嫌以彰化縣一處歇業的中古車行為掩護，經營販毒據點，讓藥腳可以假借買賣中古車的名義，開車進出車行購買毒品。

警方經多月跟監蒐證後，日前前往彰化縣和美鎮等9處地點同步執行查緝，除莊男與黃姓2名藥頭外，並將其他4名藥腳共計6人逮捕到案，並查扣愷他命15包（毛重近2公斤）、毒品咖啡包41包與毒品分裝工具等贓證物。

警方攻堅進入涉案的歇業中古車行時，發現莊男在大廳架設神明廳供奉神明，焚香拜神祈求保佑，甚至在警方要帶莊男至警局偵辦時，莊男還特別要求讓他再跟神明上香祈求平安。

警方全案訊後，將黃男等6人移送台中地檢署偵辦，其中黃男遭檢方聲押獲准，莊男則以新台幣10萬元交保，其餘人等請回。（編輯：陳仁華）1110825