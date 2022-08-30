移民署查緝逾期外來人口 拂曉出擊北市逮22人
2022/8/30 15:54
（中央社記者黃麗芸台北30日電）移民署今天聯合海巡署拂曉出擊，兵分多路至北市逾期居留非法外來人口聚集熱點掃蕩，查獲22名失聯移工到案，其中1人為遭通緝的竊盜犯，展現查緝逾期居留非法外來人口的決心。
移民署下午發布新聞稿指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，在台逾期居留的非法外來人口日益增加，隨著國際航班逐步恢復，已加強查處遣送滯台的逾期外籍人士。
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移民署表示，北區事務大隊台北市專勤隊今天清晨攜手海巡署等治安機關出擊，兵分多路至台北市轄區移工宿舍等逾期居留非法外來人口聚集熱點掃蕩，共計查獲22名失聯移工到案，其中1人為遭新北地檢署發布通緝的竊盜犯。
移民署呼籲，目前國際航班已逐漸恢復，在台逾期的失聯移工應盡速出面主動投案，各縣市專勤隊也將持續受理外來人口自行到案，協助盡速返回其母國，並請民眾鼓勵逾期外來人口主動投案、協助盡早返鄉。（編輯：戴光育）1110830
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